New York (AFP) Prinz William und seiner Frau Kate ist bei ihrem ersten Besuch eines Spiels der US-amerikanischen Basketball-Profiliga NBA in Brooklyn von Prominenten aus Musik und Sport ein herzlicher Empfang bereitet worden. Nachdem Basketball-Legende LeBron James sein Team Cleveland Cavaliers am Montagabend zum siebten Sieg in Serie geführt hatte, traf der "King James" genannte Sportler das Paar und schenkte ihm Trikots von seiner Mannschaft, darunter auch eines für Williams und Kates einjährigen Sohn George.

