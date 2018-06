Vatikanstadt (AFP) Der Vatikan verschickt erneut einen Fragenkatalog zu den Themen Ehe und Familie an die Bistümer in aller Welt. Die Umfrage dient der Vorbereitung der zweiten Familiensynode im Oktober 2015, wie der Vatikan am Dienstag mitteilte. Der Fragebogen umfasst 46 Fragen zu Ehe, Familie und Sexualität. Unter anderem wird der Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen und Homosexuellen thematisiert. Bis zum 15. April 2015 sollen die ausgefüllten Fragebögen an den Vatikan zurückgeschickt werden.

