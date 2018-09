Brüssel (AFP) Viele hundert Menschen haben am Mittwoch in der belgischen Hauptstadt Brüssel persönlich von Königin Fabiola Abschied genommen. Die Bürger kamen zum Königspalast im Zentrum der Stadt, um dort in einem Saal vor dem offenen Sarg mit der in Weiß gekleideten Verstorbenen kurz innezuhalten, wie ein AFP-Reporter berichtete. Auch am Donnerstag soll dies möglich sein, bevor Fabiola am Freitag beerdigt wird.

