Hamburg (AFP) Die Bundesregierung will den Bundestag einem Medienbericht zufolge um ein Mandat für die geplante Ausbildungsmission der Bundeswehr im Irak bitten. Am Rande der Kabinettssitzung wollten sich die Vertreter der beteiligten Ressorts am Donnerstag in Berlin zusammensetzen, um über die Mission zu sprechen, berichtete das Portal "Spiegel Online" am Mittwoch. Bislang war die Mandatsfrage strittig gewesen. Dem Bericht zufolge kamen das Auswärtige Amt und das Bundesverteidigungsministerium nun aber überein, das Parlament wie auch bei den bisherigen Auslandseinsätzen der Bundeswehr zu beteiligen.

