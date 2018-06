München (AFP) Hollywood-Star Cameron Diaz hat in ihrer neuen Filmrolle als strenge Waisenhauschefin ihre fiese Seite ausgelebt. "Ich habe es geliebt: Es ist großartig, Kinder mal anbrüllen, sie in den Hintern zu treten oder an den Zöpfen ziehen zu dürfen", schwärmte die 42-Jährige in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der "Vogue". Zu sehen ist Diaz ab Weihnachten in der Filmadaption des Broadway-Musicals "Annie".

