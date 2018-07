Köln (AFP) Die CDU hat die Entscheidung über ein Verbot von Gesichtsverschleierungen wie der Burka vorerst vertagt. Ein entsprechender Antrag wurde am Mittwoch auf dem Parteitag in Köln an die Fachausschüsse verwiesen. Das Tragen einer Burka widerspreche "fundamental unserem Verständnis der Rechte der Frau" und der Menschenwürde, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière vor den Delegierten. Was ein Verbot angehe, seien aber einige juristische Fragen zu klären. Erst danach solle darüber entschieden werden - "in einer klug uns zu Gesicht stehenden Weise".

