Neckarsulm (AFP) Der Lebensmitteldiscounter Lidl will ab dem Jahr 2020 bei der Herstellung von Kleidung und Schuhen auf giftige Chemikalien verzichten. Lidl sei sich der Verantwortung für Mensch und Natur bewusst und habe deshalb eine entsprechende Vereinbarung mit der Umweltorganisation Greenpeace getroffen, teilte das in ganz Europa tätige Unternehmen aus Neckarsulm am Mittwoch mit. Greenpeace hatte zuletzt im Oktober umwelt- und gesundheitsschädliche Chemikalien in Kinderkleidung aus dem Supermarkt kritisiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.