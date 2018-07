Brüssel (AFP) Ausgerechnet in Luxemburg musste Jean-Claude Juncker mit seiner neuen EU-Kommission am Mittwoch den Amtseid ablegen. Wenige Stunden zuvor waren neue Details zu den umstrittenen Steuerabsprachen des Großherzogtums mit Konzernen wie Disney oder Skype veröffentlicht worden. Sie belegen offenbar, dass praktisch alle großen Wirtschaftsberatungsfirmen derartige Deals einfädelten, und legen nahe, dass diese in Junckers Heimatland nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel waren.

