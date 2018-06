Stockholm (AFP) Die diesjährigen Träger der Nobelpreise für Chemie, Physik, Medizin, Literatur und Wirtschaft haben am Mittwoch in Stockholm ihre Auszeichnung aus den Händen von Schwedens König Carl XVI. Gustaf erhalten. Bei der Zeremonie anlässlich des Todestages des am 10. Dezember 1896 verstorbenen Industriellen und Preisstifters Alfred Nobel wurde auch der deutsche Chemiker Stefan Hell geehrt. Der Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen erhielt den Chemie-Nobelpreis zusammen mit den US-Wissenschaftlern Eric Betzig und William Moerner.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.