Düsseldorf (AFP) In vielen Packungen mit Kaffee-Pads oder Teebeuteln steckt vor allem Luft. Das kritisierte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen am Mittwoch nach der Untersuchung von 33 Produkten. Bei knapp einem Drittel der getesteten Waren habe das eigentliche Produkt weniger als die Hälfte der Verpackung gefüllt. In zwei Beuteln mit Kaffeepads habe der Luftanteil satte 60 Prozent betragen.

