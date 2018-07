Luxemburg (AFP) Gut einen Monat nach Arbeitsbeginn hat der neue EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker seinen Amtseid abgelegt. Der 60-Jährige sprach die vorgegebene Formel für die sogenannte feierliche Verpflichtung am Mittwoch vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg sowohl auf Französisch als auch auf Luxemburgisch. Allerdings vergaß Juncker zunächst, die Verpflichtungserklärung zu unterschreiben und musste von Gerichtspräsident Vassilios Skouris dazu aufgefordert werden. Darauf begannen seine 27 Kommissare, jeweils in ihrer Heimatsprache die Verpflichtungsformel zu sprechen.

