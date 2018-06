Luxemburg (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich nicht überrascht von den neuen Enthüllungen zur Steueraffäre in seinem Heimatland Luxemburg gezeigt. "Das ist kein wirklicher Zufall", sagte Juncker am Mittwoch, bevor er beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg seinen Amtseid ablegte. Die erste Enthüllungswelle habe es direkt nach seinem Amtsantritt als Kommissionspräsident gegeben. "Die zweite Welle wird losgeschickt, wenn ich mich durch den Gerichtshof vereidigen lasse."

