Los Angeles (dpa) - Die Kampfsportikone Gina Carano (32, "Haywire", "Fast & Furious 6") soll in dem geplanten "Kickboxer"-Remake an der Seite von Dave Bautista ("Guardians of the Galaxy") und Jean Claude van Damme spielen.

Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, hat Regisseur John Stockwell ("Into the Blue") in New Orleans bereits mit den Dreharbeiten begonnen. Der Orginalstreifen von 1989, der in Deutschland unter dem Titel "Karate Tiger 3" lief, macht Van Damme damals bekannt. "Kickboxer" dreht sich um einen Kampfsport-Experten, der in Thailand die Kunst des Kickboxens lernen will, um den Tod seines Bruders zu rächen.