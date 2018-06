Paris (AFP) Der drei Jahre als Geisel in Mali festgehaltene Franzose Serge Lazarevic ist am Mittwoch in seine Heimat zurückgekehrt. Eine Maschine mit dem 51-Jährigen an Bord landete auf dem Militärflughafen Villacoublay in der Nähe von Paris, wie AFP-Journalisten berichteten. Lazarevic wurde von Frankreichs Präsident François Hollande und Familienangehörigen empfangen.

