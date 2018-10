Paris (AFP) Mehr verkaufsoffene Sonntage, Zwangsverkauf von Unternehmen in Schwierigkeiten, Verkauf von Staatsanteilen: Die französische Regierung hat am Mittwoch ihr umstrittenes Reformpaket "für Wachstum und Wirtschaftsaktivität" vorgelegt, das auch in den eigenen sozialistischen Reihen auf beträchtlichen Widerstand stößt. Premierminister Manuel Valls verteidigte die geplanten Reformen, die einzig dem "Gemeinwohl" dienten. Mit Blick auf die Proteste hob er hervor: "Alle müssen akzeptieren, das zu ändern, was nicht gut funktioniert, was der Wirtschaftsaktivität und also der Beschäftigung schadet."

