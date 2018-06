Köln (SID) - Das Bundesliga-Quartett hat sich wie in der Vorsaison geschlossen für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Meister Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund treffen als Gruppensieger in der Runde der letzten 16 auf einen Gruppenzweiten, Bayer Leverkusen und Schalke 04 bekommen es als Zweite ihrer Gruppen dagegen mit einem Erstplatzierten zu tun. Mögliche Gegner des Duos sind Hochkaräter wie Titelverteidiger Real Madrid und der FC Barcelona.

Die Auslosung der Runde der letzten 16 findet am 15. Dezember (12.00 Uhr) in Nyon statt. Die Hinspiele steigen am 17./18. oder 24./25. Februar 2015, die Rückspiele am 10./11. oder 17./18. März 2015.