München (dpa) - Die Verhandlungen zwischen Burger King und dem umstrittenen Franchiser Yi-Ko über eine Lösung für die 89 geschlossenen Schnellrestaurants sind zunächst gescheitert. Die Verhandlungen hätten bislang noch zu keinem Ergebnis geführt, sagte ein Burger-King-Sprecher in München. In der Kürze der Zeit und mangels ausreichender Informationen sei es nicht möglich gewesen, die potenziellen Risiken in der ehemaligen Yi-Ko abzuschätzen. Man werde weiter versuchen, eine Lösung für die rasche Wiedereröffnung der Restaurants und die Sicherung der rund 3000 Arbeitsplätze zu finden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.