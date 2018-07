London (AFP) Hohe Steuern, das Rauchverbot und ein sinkender Bierkonsum haben in den vergangenen Jahren tausende britische Pubs ins Aus manövriert. Seit dem Jahr 2006 hätten 10.000 Pubs in Großbritannien dicht gemacht, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des liberalen Wirtschaftsinstituts IEA. Die Zahl der Pubs habe sich seit 1980 um 21.000 verringert. Und dieser Trend beschleunige sich. Im vergangenen Jahr gab es demnach noch 48.000 Kneipen.

