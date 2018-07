Flensburg (SID) - Champions-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt bleibt dem Spitzenduo der Handball-Bundesliga auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes schlug Pokalsieger Füchse Berlin nach einer starken Vorstellung deutlich mit 36:27 (19:14) und ist mit 26:6 Punkten weiter Dritter. Rekordmeister THW Kiel (30:4) liegt an der Spitze vor den Rhein-Neckar Löwen (30:6), die am Dienstag überraschend in Erlangen verloren hatten.

In Flensburg hielten die nun achtplatzierten Gäste vor 5897 Zuschauern nur eine gute Viertelstunde mit, dann brachte Holger Glandorf die SG mit 9:8 in Führung und auf die Siegerstraße. Ein Zwischenspurt direkt nach der Pause von 19:14 auf 24:14 beseitigte letzte Zweifel am achten Flensburger Heimsieg der Saison. Erfolgreichste Werfer der Gastgeber waren Glandorf und Anders Eggert (beide 8).

Altmeister Frisch Auf Göppingen setzte sich mit 30:24 (13:15) bei Balingen-Weilstetten durch. Im Abstiegskampf schlug die TSG Friesenheim Ex-Meister TBV Lemgo 25:24 (12:9).