Havanna (AFP) In Kuba hat die Polizei am Mittwoch mehr als 30 Regierungsgegner festgenommen, die am Tag der Menschenrechte in der Hauptstadt Havanna demonstrieren wollten. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, schoben Polizisten in Uniform und in Zivilkleidung zunächst 21 Aktivisten, darunter sechs Mitglieder der Gruppe Damen in Weiß, in zwei Wagen und einen Polizeitransporter. Elf weitere Regierungsgegner, die zum Ort der geplanten Kundgebung im schicken Wohnviertel Vedado kamen, wurden sodann nach und nach in kleinen Gruppen weggefahren.

