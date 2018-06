Köln (dpa) - Der Schriftsteller und Publizist Ralph Giordano ist tot. Er sei am Morgen in Köln im Alter von 91 Jahren gestorben, sagte eine Sprecherin seines Verlags Kiepenheuer & Witsch und bestätigte Informationen der Zeitung "Express". Giordano wurde am 20. März 1923 in Hamburg geboren. Als Sohn einer Jüdin entging er nur knapp dem Holocaust. Der Kampf gegen Rechts wurde zu seinem Lebensthema. Er schrieb 23 Bücher, von denen viele Bestseller wurden, auch im Ausland. Eines seiner berühmtesten Werke ist die autobiografische Familiensaga "Die Bertinis".

