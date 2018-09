Jerusalem (AFP) In Israel treten die vom Ministerpräsident Benjamin Netanjahu entlassene Ex-Justizministerin Zipi Livni und der Oppositionsführer Jizchak Herzog von der Arbeitspartei mit einer gemeinsamen Liste zur vorgezogenen Parlamentswahl im März an. Für den Fall ihres Siegs wollen die beiden Politiker nacheinander das Amt des Regierungschefs bekleiden - zunächst Herzog zwei Jahre lang, danach Livni die restlichen beiden Jahre der Legislaturperiode, wie Herzog auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz am Mittwoch mitteilte.

