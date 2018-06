Oslo (dpa) - Die diesjährigen Nobelpreise werden heute in Stockholm und Oslo verliehen. Den Friedensnobelpreis 2014 bekommen die erst 17 Jahre alte Malala Yousafzai aus Pakistan und der Inder Kailash Satyarthi in der norwegischen Hauptstadt für ihren Kampf für Kinderrechte. In Schwedens Hauptstadt Stockholm werden die Nobelpreise für Medizin, Physik, Chemie, Wirtschaftswissenschaft und Literatur verliehen. Mit dem Chemie-Nobelpreis wird mit dem Göttinger Forscher Stefan Hell auch ein Deutscher geehrt - für die Erfindung superauflösender Mikroskope.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.