Lahore (AFP) Ein pakistanisches Ehepaar und vier seiner Kinder sind von einem Sohn der Frau aus erster Ehe getötet worden. Der Täter habe gemeinsam mit dem früheren Schwager der Frau Rache dafür nehmen wollen, dass diese ein zweites Mal geheiratet hatte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine 13-jährige Tochter des Paares wurde bei dem "Ehrenmord" am Dienstagabend in der zentral gelegenen Stadt Jhang schwer verletzt und rang in einem Krankenhaus um ihr Leben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.