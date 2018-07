Oslo (AFP) Der diesjährige Friedensnobelpreis ist am Mittwoch in Oslo an die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai und den Inder Kailash Satyarthi verliehen worden. Im Rathaus der norwegischen Hauptstadt hielten die beiden Preisträger stolz ihre Medaillen hoch, die sie im Rahmen einer feierlichen Zeremonie erhielten. Mit der Auszeichnung wurden die erst 17-jährige Malala und der 60-jährige Satyarthi für ihren Kampf für die Rechte von Kindern geehrt.

