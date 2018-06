Washington (AFP) Die Freude unter Marihuana-Konsumenten in der US-Hauptstadt Washington war verfrüht: Der Kongress dürfte der in einem Referendum Anfang November beschlossenen Legalisierung der Droge einen Riegel vorschieben. Das Ausgabengesetz für das Haushaltsjahr 2015, auf das sich Republikaner und Demokraten in der Nacht zum Mittwoch verständigten, verbietet ausdrücklich die Umsetzung der Initiative. Der Bundesbezirk Washington steht unter der Oberaufsicht des Kongresses.

