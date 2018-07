Washington (AFP) Inmitten des Klimas der Wut über den Tod mehrerer Schwarzer durch Polizeigewalt in den USA ist im Bundesstaat Georgia ein Schwarzer für den Mord an einem weißen Polizisten hingerichtet worden. Der 49-jährige Robert Wayne Holsey wurde am Dienstag um 22.51 Uhr (Ortszeit) von den Behörden für tot erklärt, nachdem ihm eine Giftspritze verabreicht worden war. Seine Verteidiger hatten immer wieder ein haarsträubendes Verfahren beklagt - ohne Erfolg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.