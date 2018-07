Kairo (AFP) In Luxor ist die Grabstätte einer Pharaonen-Königin entdeckt worden. Wie das Antikenministerium in Kairo am Donnerstag mitteilte, fand ein Team aus französischen und ägyptischen Archäologen in dem Grab die Fragmente von 20 Grabstatuen, auf denen der Name der Königin Karomama steht. Laut dem Ministerium werden die Funde erlauben, mehr über "diese bedeutende Persönlichkeit" zu erfahren. Es betonte, bisher seien nur wenige Artefakte mit Bezug zu der Königin entdeckt worden, darunter eine mit Bronze bedeckte Statue, die sich im Pariser Louvre-Museum befindet.

