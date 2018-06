Kabul (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag im französischen Kulturzentrum von Kabul ist am Donnerstag mindestens ein Mensch getötet worden. 15 weitere seien verletzt worden, teilten die Behörden mit. Es wurde befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch weiter steigen könnte. Der Selbstmordattentäter sprengte sich den Angaben zufolge inmitten einer Menschenmenge in einer Schule in die Luft, in der auch das französische Kulturzentrum untergebracht ist.

