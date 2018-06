Sydney (AFP) In Australien ist erstmals ein offen homosexueller Politiker zum Regierungschef eines Bundesstaats oder -gebiets ernannt worden. Andrew Barr von der Labor-Partei wurde am Donnerstag vom Parlament der Region um die Hauptstadt Canberra zum Chief Minister gewählt, nachdem seine Vorgängerin Katy Gallagher in der vergangenen Woche zurückgetreten war. In seiner Antrittsrede wandte sich Barr auch an seinen Partner: "Anthony, ich liebe Dich", sagte er. "Ich freue mich schon auf den Tag, an dem wir in diesem Land rechtmäßig heiraten können."

