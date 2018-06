Peking (AFP) Kubas ehemaliger Staatschef Fidel Castro ist mit dem Konfuzius-Friedenspreis, einer chinesische Version des bei der Staatsführung in Peking ungeliebten Friedensnobelpreises, ausgezeichnet worden. Wie die staatliche Zeitung "Global Times" am Donnerstag berichtete, wurde Castro wegen seiner "bedeutenden Beiträge" zum Weltfrieden geehrt. Da der 88-Jährige an der Zeremonie in Peking am Dienstag nicht selbst teilnahm, wurde die Auszeichnung an einen kubanischen Austauschstudenten übergeben.

