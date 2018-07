Peking (AFP) Erst ließen sie sich für viel Geld an chinesische Männer "vermitteln", dann machten sie sich wieder aus dem Staub: Die chinesischen Behörden suchen nach mehr als hundert Bräuten aus Vietnam, die offenbar bei einem organisierten Schwindel großen Ausmaßes mitgemacht haben. Hauptverdächtige ist eine Vietnamesin namens Wu Meiyu, die 20 Jahre lang in Quzhou in der nördlichen Provinz Hebei lebte und nun ebenfalls spurlos verschwand, wie die Zeitung "China Daily" am Donnerstag berichtete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.