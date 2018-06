Peking (AFP) In der Hauptstadt der chinesischen Uigurenprovinz Xinjiang soll es bald ein Burka-Verbot geben. Wie chinesische Medien am Donnerstag berichteten, stimmte das Stadtparlament von Urumqi am Mittwoch für ein Verschleierungsverbot in der Öffentlichkeit. Der Vorstoß müsse nun noch vom regionalen Gesetzgeber "geprüft und dann in Kraft gesetzt" werden, berichtete das Online-Portal Sina.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.