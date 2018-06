Luxemburg (dpa) - Die EU-Datenschutzregeln gelten auch für Privatleute, die mit Kameras das eigene Haus überwachen. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg heute entschieden. Eine im Datenschutz vorgesehene Ausnahme für "persönliche oder familiäre Tätigkeiten" greift aus Sicht der Richter nicht. Ein Mann in Tschechien hatte nach mehreren Angriffen auf sein Haus per Kamera unter anderem seinen Eingang überwacht. Später erfasste er so zwei Verdächtige. Einer zweifelte die Rechtmäßigkeit der Überwachung an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.