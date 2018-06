Washington (AFP) Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat bei einem Besuch in Washington größtmögliche Transparenz bei den Verhandlungen über das umstrittene transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) gelobt. "Das Vertrauen der Bürger ist essentiell, um dieses wichtige Abkommen zustande zu bringen", erklärte Schmidt am Donnerstag zum Abschluss seiner zweitägigen Gespräche in der US-Hauptstadt. "TTIP gibt uns große wirtschaftliche, ordnungspolitische und geostrategische Möglichkeiten - aber nur wenn die Bürger verstehen, worum es geht."

