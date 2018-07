Hannover (AFP) Der Gründer des chinesischen Onlinehändlers Alibaba, Jack Ma, reist zur Eröffnung der Computermesse Cebit 2015 nach Hannover. Ma werde auf der Eröffnungsfeier am 15. März sprechen, teilte der Vorstand der Deutschen Messe in Hannover, Oliver Frese, am Donnerstag mit. Ma reihe sich ein in eine Riege sehr prominenter Industriesprecher auf der Cebit. 2014 hatte VW-Chef Martin Winterkorn gesprochen, im Jahr zuvor hatte Airbus-Chef Thomas Enders die Cebit eröffnet. 2012 sprach Eric Schmidt von Google zum Publikum in Hannover.

