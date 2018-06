Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat den Weg für mehr Frauen in den Aufsichtsräten großer Unternehmen geebnet. Das Bundeskabinett verabschiedete am Donnerstag in Berlin einen Gesetzentwurf, der ab 2016 für die Aufsichtsräte von Großunternehmen eine Frauenquote von 30 Prozent vorschreibt, wie aus Regierungskreisen verlautete. Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig bezeichnete das Gesetz als "Meilenstein auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung".

