Berlin (AFP) Vor dem Hintergrund von Raubgrabungen in Konfliktgebieten wie dem Irak und Syrien hat sich Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) für einen Bewusstseinswandel im Umgang mit illegalen Kulturgütern ausgesprochen. Zudem forderte Grütters zur Eröffnung einer internationalen Tagung zu Raubgrabungen und illegalem Handel am Donnerstag im Auswärtigen Amt in Berlin eine Verschärfung der Gesetze, auch in der Bundesrepublik. "Deutschland hat sich nicht gerade als Pionier beim Schutz von Kulturgütern hervorgetan", sagte Grütters.

