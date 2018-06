Ploegsteert (AFP) Uefa-Präsident Michel Platini hat am Donnerstag in der Nähe des belgischen Dorfes Ploegsteert ein Denkmal enthüllt, das an ein Fußballspiel deutscher und britischer Soldaten während der berühmten "Weihnachtswaffenruhe" 1914 erinnert. "Ich gedenke der Soldaten, die vor hundert Jahren ihre Menschlichkeit gezeigt haben, indem sie gemeinsam Fußball spielten", sagte Platini vor Vertretern mehrerer am Ersten Weltkrieg beteiligter Nationen. Die Soldaten hätten mit ihrem damaligen Spiel ein "bedeutendes Kapitel" beim Aufbau der europäischen Einigung eröffnet und seien Jugendlichen bis heute ein Vorbild, sagte der Franzose.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.