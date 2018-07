Frankfurt/Main (AFP) Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) sieht in dem vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf zur Tarifeinheit einen "Frontalangriff gegen alle Berufsgewerkschaften". GDL-Chef Claus Weselsky erklärte am Donnerstag in Frankfurt am Main, damit wolle die große Koalition "gegen alle verfassungsrechtlichen Bedenken genau die Gewerkschaften eliminieren, die noch etwas bewirken".

