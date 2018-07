Bönen (AFP) Der Textil-Discounter Kik ruft einen Hundesnack-Adventskalender zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Metallsplitter in den Hundekeksen in Knochenform befänden, teilte der Konzern am Donnerstag im nordrhein-westfälischen Bönen mit.

