Los Angeles (AFP) Die düstere Superhelden-Komödie "Birdman" geht als großer Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Der Film des mexikanischen Regisseurs Alejandro González Iñárritu ist für sieben der begehrten Filmpreise nominiert, wie der Verein der Auslandspresse in Hollywood am Donnerstag mitteilte. Dahinter folgen mit Nominierungen in jeweils fünf Kategorien Richard Linklaters Drama "Boyhood" und der Thriller "The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben" über den britischen Kryptoanalytiker Alan Turing.

