Berlin (AFP) Deutsche Landwirte erhalten 2014 von der Europäischen Union rund 125 Millionen Euro mehr an Direktzahlungen als erwartet. Es handle sich dabei um Gelder, die im vorausgegangenen EU-Haushaltsjahr einbehalten worden seien, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Donnerstag in Berlin mit. Damit erhöht sich das Volumen für die EU-Direktzahlungen an deutsche Landwirte insgesamt auf rund 5,1 Milliarden Euro.

