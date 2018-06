Berlin (AFP) Die Finanzämter rechnen nach Angaben der Deutschen Steuergewerkschaft in den Tagen nach Weihnachten mit einem Ansturm von Steuerzahlern. "Wir erwarten, dass vor allem in den Städten doppelt so viel los ist wie sonst", sagte der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler, der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag.

