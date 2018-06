Gütersloh (AFP) Die enge Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft bleibt einer neuen Studie zufolge eine Schwachstelle des deutschen Schulsystems. So haben etwa Neuntklässler aus höheren sozialen Schichten in Mathematik bis zu zwei Jahre Vorsprung vor ihren Mitschülern aus bildungsferneren Familien, wie eine am Donnerstag von der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh vorgestellte Studie ergab. Positiv wertet die Untersuchung, dass weniger Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen und der Anteil der Hochschulzugangsberechtigten wächst.

