Frankfurt/Main (AFP) Deutschland und Frankreich wehren sich einem Zeitungsbericht zufolge gegen neue Klimaauflagen für die Autobranche. Die Regierungen in Berlin und Paris forderten in einem gemeinsamen Papier, die Europäische Union solle statt für das Jahr 2025 erst für das Jahr 2030 neue Obergrenzen für den Kohlendioxidausstoß je Kilometer festsetzen, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" laut einer Vorabmitteilung in ihrer Ausgabe vom Donnerstag. Demnach wird das Argument angeführt, dass die Entwicklung der Autobranche nach Neuregelungen im Jahr 2021 von Unsicherheit geprägt sei.

