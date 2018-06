Berlin (AFP) Die Arbeiten am neuen Berliner Flughafen BER gehen laut einem Pressebericht nur langsam voran. Im Fluggastterminal seien bisher nur 31 Prozent der im "Sprint"-Programm festgelegten Arbeiten erledigt worden, berichtete der "Tagesspiegel" in seiner Freitagsausgabe unter Berufung auf den neusten internen "Sprint"-Bericht für den Aufsichtsrat, der am Freitag zur Klausur zusammenkommt. Das "Sprint"-Programm war nach dem Amtsantritt von Flughafenchef Hartmut Mehdorn im Frühjahr 2013 gestartet worden, um die Fertigstellung des Flughafens zu beschleunigen.

