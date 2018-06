Los Angeles (SID) - Eishockey-Nationalstürmer Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers stecken in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter tief in der Krise. Der Rookie unterlag mit dem fünfmaligen Stanley-Cup-Sieger 1:2 bei den Anaheim Ducks, für die Oilers war es die 14. Niederlage in den vergangenen 15 Spielen.

Der 19 Jahre alte Draisaitl stand bei seinem 29. Saisoneinsatz lediglich 11:41 Minuten auf dem Eis und konnte dabei kaum Akzente setzen. Mit nur 19 Punkten bleiben die Oilers schlechtestes Team der NHL.