Paris (AFP) Ein seit langem gesuchter Islamistenführer ist in Mali von der französischen Armee getötet worden. In der nordmalischen Region Gao seien bei einem Militäreinsatz in der Nacht zum Donnerstag etwa zehn "Mitglieder einer bewaffneten terroristischen Gruppe" außer Gefecht gesetzt worden, teilte ein Sprecher der französischen Armee in Paris mit. Darunter sei auch Ahmed al-Tilemsi alias Abderrahman Ould al-Amar gewesen, einer der Mitbegründer der Islamistengruppe Mujao und Anführer der Gruppe Al-Murabitoun in Mali.

