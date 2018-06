Mönchengladbach (SID) - Weltmeister Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach kann im Bundesligaspiel der Rheinländer am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei seinem Stammverein Bayer Leverkusen wohl auflaufen. Der Mittelfeldspieler, von Bayer an die Borussia ausgeliehen, war in der Europa-League-Partie gegen den FC Zürich (3:0) kurz vor Ende zwar vom Spielfeld gehumpelt, doch am Freitag konnte Kramer schon wieder an einer Laufeinheit teilnehmen.